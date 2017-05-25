Маликов с женой повеселились на публике

В шестой раз в Москве назвали обладателей премии Topical Style Awards. Для звезд-номинантов это отличная возможность пройтись по красной дорожке, "выгулять" новые наряды и блеснуть перед камерами. Поэтому на церемонии всегда можно телеведущих, спортсменов, певцов и актеров. "В обычной жизни я одеваюсь сама, но когда предстоит выход в свет или фотосессия, то доверюсь стилистом, – рассказала актриса Анастасия Заворотнюк. – Они досконально знают новые коллекции, тенденции, и у меня нет основания им не доверять. Хотя для человека, по моему убеждению, ум важнее нарядных вещей. Ибо если ты глуп, то стоит открыть тебе рот, как все усилия стилистов пойдут прахом". Заворотнюк пришла на премию одна, а вот музыкант Дмитрий Маликов взял с собой красавицу-жену Елену. "У нас в семье я главный, а решения все принимает Елена", – рассмеялся Дима. Действительно, жена занимается всеми рабочими вопросами мужа, оставив ему только творчество.
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