На Малахова похож: 51-летний Маликов предстал в новом парике

29 января певцу Дмитрию Маликову исполнится 52 года. Он похож на вечно молодого Дориана Грея – кажется, что не меняется с возрастом.

Мы привыкли видеть Маликова с длинными волосами. Он такой со студенческой поры. Каково же было удивление поклонников, когда он предстал обновленным! Теперь у него элегантное каре.

"Готовлюсь к концерту, постриг парик", – сообщил он в "Инстаграме" поклонникам. Они в восторге от перемен! "Я когда на укладку прихожу в салон, всегда говорю, что мне "Диму Маликова" – укладка так называется", "Как вам идет! Очень красивая стрижка!", "Парик что надо, себе хочу такой же", – восхищаются люди.

Кто-то даже сравнил певца с телеведущим Андреем Малаховым, который в последнее время появляется в кадре в парике. Правда, хотя форма и густота шевелюры похожи, у Димы Маликова, все-таки, волосы пока свои. И вызывают восхищение отсутствием седины.

Ранее Дима Маликов опубликовал неожиданное фото с Валерием Сюткиным. "С утра в аэропорту немного опухшие, но веселые и настоящие", – с юмором написал Маликов о своем немного помятом после празднике лице. Впрочем, он хорош в любое время суток и в любом образе, считают фанаты,