Готовый заниматься сексом до утра Маликов ответил на каверзные вопросы

Дмитрий Маликов ответил на вопросы журналистов и не ударил в грязь лицом.

Дмитрий Маликов восхваляет свою жену и всегда говорит о ней только с восторгом. Однако так было не всегда, в девяностых супруги даже думали о расставании, однако осознали, что не смогут друг без друга. Затем у пары родилась дочка Стефания, а затем сын Марк.

Недавно Маликова позвали на "Русское радио". В программе "Русские перцы" ему задали каверзные вопросы, на которые он, не стесняясь, ответил. Например, на вопрос о том, что бы он начал с чистого листа, певец ответил: "Все". Также у него спросили, чем бы он мог заниматься до утра. "Сексом", – заявил Дмитрий.

Кстати, вопросы были необычные. Так, "С чистого листа" и "До утра" – это хиты исполнителя. Именно поэтому ведущие задали вопроса так, чтобы сослаться на композиции музыканта. Также Маликов вспомнил о своей женитьбе. По его словам, самое неординарное в жизни – это брак с его женой. Кстати, исполнитель отметил, что, несмотря на неординарность, он не пожалел об этом решении.

Вскоре у Маликова в жизни ожидается множество хлопот. Так, его сын будет отмечать четырехлетие, а потому нужно будет купить мальчику подарки. По словам певца, Марк еще не определился с желанием. Так, он хочет то самолет, то динозавра. Кроме того, вскоре Дмитрий сам будет праздновать день рождения. В конце этого месяца ему исполнится пятьдесят два года.