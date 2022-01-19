Извращенец Панин уличил внука Пугачевой в грязной лжи

Алексей Панин объяснил, почему проиграл Никите Преснякову.

Недавно состоялся бой между Алексеем Паниным и Никитой Пресняковым. Звезда "Жмурок" показала себя не в лучшем свете. Так, вскоре Панина отправили в нокаут. Однако, как сообщил Алексей, все должно было быть совершенно иначе.

Актер сообщил, что звонил внуку Примадонны перед сражением, чтобы обговорить все условия. По словам артиста, он хотел устроить шоу, ему даже удалось убедить в этом Никиту. Так, по плану Панина, соперники должны были играть на публику, нанося друг другу удары и отходя в строну, чтобы противник мог ответить.

Однако Пресняков обманул Панина и решил играть по своим правилам. Алексей утверждает, что Никита захотел самоутвердиться, поэтому начал драться серьезно. Как только актер осознал это, он отказался продолжать сражаться. В слова артиста поверили далеко не все. Так, некоторые считают, что Панин просто пытается оправдать свое позорное поражение, свалив вину на сына Орбакайте.

Интересно, что сам Никита старается обходить стороной разговоры о поединке. Ему даже стыдно, что он принял участие в подобном мероприятии. Понятно это это стало, когда Владимир Пресняков решил похвастаться сыном и поделился фрагментом боя в своем микроблоге. Наследнику певца это пришлось не по нраву, он написал: "Зачем это публиковать?".

Напомним, что большая часть публики не стала жалеть Алексея Панина. Многие посчитали, что актер получил по заслугам. Видимо, общественность давно уже точит зуб на Панина из-за его непотребных выходок. Так, в сети не раз всплывали видео эротического характера с участием Алексея. Также он признавал, что участвовал в оргиях, носил женское белье и имел сексуальный опыт с мужчинами.