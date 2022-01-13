"Это ложь": опухший Панин раскрыл правду о бое с внуком Пугачевой

Алексей Панин рассказал о скандальном поединке с Никитой Пресняковым.

Приехав в Россию, Алексей Панин согласился на участие в шоу "Наше дело", где ему пришлось сразиться с Никитой Пресняковым. Крепкий внук Примадонны быстро расправился со своим тщедушным соперником и стал победителем. Именно так все выглядело в глазах зрителей, однако сам Алексей Панин считает, что ситуация развивалась иначе.

Накануне сильно опухший актер вышел на связь с подписчиками в Сторис своего инстаграм-аккаунта и раскрыл всю правду о прошедшем бое. Мужчина рассказал, что организаторы поступили некрасиво. Панин предлагал показать "красивый бокс", а Преснякова специально "зарядили" на то, чтобы он избил противника. По словам актера, внук Примадонны оказался для продюсеров "ведомым мальчиком".

Кроме того, в шоу не были показаны все ключевые моменты встречи, которые были очень важны для понимания происходящего со стороны. В результате Панина специально выставили в плохом свете.

"Все, что вам, люди, показывают, – это ложь," – заявил Панин.

Как сообщил Пятый канал, после слов актера пользователи обратили внимание на опухший вид Панина. Кому-то показалось, что мужчина даже пустил слезу от бессилия. Другие отметили, что праздники плохо сказываются на внешности звезды – срочно пора брать себя в руки.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Никита Пресняков сбежал из страны после мордобоя с Алексеем Паниным.