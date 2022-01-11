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Шоу-бизнес
Изуродованная огнем Хлебникова вынуждена ютиться у друзей: Выписали

Изуродованная огнем Хлебникова вынуждена ютиться у друзей: Выписали

56-летняя Марина Хлебникова сообщила поклонникам важное известие. Звезду наконец-то выписали из больницы, где она находилась после жуткого пожара, случившегося в ее квартире.
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Своей радостью певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она записала аудиообращение. В нем она сообщила, что лечащий врач разрешил ей уйти из клиники, если вокалистка будет соблюдать все предписания.

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Также Марина Хлебникова рассказала, что в свой дом еще возвратиться не может. Ведь ее столичная квартира выгорела. Артистка объяснила, что некоторое время поживет у друзей, которые ее поддерживали после трагедии. Они собирают деньги на восстановление жилья звезды.

Исполнительница выразила благодарность всем, кто не остался равнодушен к ее беде. А таких людей много: после страшного ЧП, случившегося 18 ноября прошлого года вся страна переживала за Марину Хлебникову.

Напомним, артистка была госпитализирована с многочисленными ожогами, изуродовавшими ее тело. Медики подключили ее к аппарату ИВЛ. Звезда находилась в коме. За время нахождения в больнице она перенесла две операции.

Как писали "Дни.ру", дочь знаменитости Доминика рассказала, что видела Марину Хлебникову. Ранее в Сети появились данные о том, что у исполнительницы жутко пострадало лицо. Наследница же заявила, что это не так.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 18:52 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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