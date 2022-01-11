Изуродованная огнем Хлебникова вынуждена ютиться у друзей: Выписали

Своей радостью певица поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она записала аудиообращение. В нем она сообщила, что лечащий врач разрешил ей уйти из клиники, если вокалистка будет соблюдать все предписания.
Также Марина Хлебникова рассказала, что в свой дом еще возвратиться не может. Ведь ее столичная квартира выгорела. Артистка объяснила, что некоторое время поживет у друзей, которые ее поддерживали после трагедии. Они собирают деньги на восстановление жилья звезды.
Исполнительница выразила благодарность всем, кто не остался равнодушен к ее беде. А таких людей много: после страшного ЧП, случившегося 18 ноября прошлого года вся страна переживала за Марину Хлебникову.
Напомним, артистка была госпитализирована с многочисленными ожогами, изуродовавшими ее тело. Медики подключили ее к аппарату ИВЛ. Звезда находилась в коме. За время нахождения в больнице она перенесла две операции.
Как писали "Дни.ру", дочь знаменитости Доминика рассказала, что видела Марину Хлебникову. Ранее в Сети появились данные о том, что у исполнительницы жутко пострадало лицо. Наследница же заявила, что это не так.