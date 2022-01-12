Пресняков сбежал из страны после мордобоя с Паниным

Никита Пресняков предпочел сменить обстановку.

Вскоре после Нового года внук Примадонны ввязался в странную для себя историю. Он оказался втянутым в перепалку двух известных скандалистов – Александра Шпака и Никиты Джигурды. Шоумены решили устроить разборки на боксерском ринге, а Пресняков оказался в группе поддержки со стороны Шпака. Джигурду приехал поддержать Алексей Панин. В ходе боя болельщики вступили в дискуссию, и Панин вызвал Преснякова на бой, Никита с легкостью согласился, мордобой даже сняли на камеру.

После странной истории наследник звездного семейства решил сбежать из страны и отправился в Америку отдыхать и работать. В своем блоге артист опубликовал фото на одной из улиц Нью-Йорка. "Придумал самую лютый трек для нашей группы Multiverse, такая жара вас ждет! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделился радостью Никита. Подписчики бросились поддерживать музыканта. "Заинтриговал", "Ждем с нетерпением", "Скорее бы послушать", "Красавец", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков был разочарован реакцией своего отца на бой с Паниным. Внук Аллы Пугачевой одержал в поединке победу, но его родитель не был в восторге от этой информации. Никиту же это сильно расстроило, он обратился к отцу в своем блоге, явно намекнув, что ему за бой стыдно. Пресняков-старший решил не ссориться с наследником и удалил пост.