"Зла не хватает": Зверски избитый Панин взвыл от позора и боли

Ушлый скандалист Алексей Панин принял участие в шоу "Наше дело", по правилам проекта он сразился в поединке с внуком Аллы Пугачевой. Никита Пресняков легко разделался с соперником на боксерском ринге и одержал победу.
В проекте показали зверское избиение Алексея Панина, и обнародовали его мерзкие обзывательства. Когда запись поединка попала в Сеть, актера заклеймили позором и массово сочли неудачником.
Уязвленное самолюбие не позволило артисту молча смириться с произошедшим. Боль обиды дала о себе знать, и мужчина обратился к фанатам на видео из автомобиля. Алексей Панин оправдался за слабину, показывая свое помятое и измученное лицо.
По словам актера, передача была постановочной, и вся его ругань в адрес Никиты Преснякова была неискренней. Артист заявил, что в программу не попали знаковые моменты боя, которые отражают подлинную картину поединка.
"Зла не хватает от того, что выложили в Интернет. Да, я действительно тощий, худой, падал…" — признался Алексей Панин.
Слова актера не впечатлили его подписчиков. Пользователи Сети предложили ему признать результат сражения и не разводить сопли. Некоторые посоветовали Алексею Панину срочно бежать ко врачу. "Ужасно выглядите", "Как ребенка отпинали", "По-моему, у вас правая сторона отнимается!" — написали комментаторы.