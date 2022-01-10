Изуродованная огнем Хлебникова взмолилась о помощи: Мне больно!

Ранее публика была вне себя от переживаний. Все дело в том, что в квартире знаменитости случился пожар. Деталей произошедшего нет до сих пор, но злые языки не перестают выдвигать свои версии случившегося. Самой популярной версией является та, которая гласит: певица вернулась домой, якобы выпила, решила покурить, после чего якобы уснула, забыв потушить сигарету.
Ни одна версия официально не подтверждена. Директор и другие сотрудники команды певицы периодически опровергали некоторые слухи. В какой-то момент появилась информация о том, что предположение с сигаретой якобы не является правдивым, но никто так и не расставил все по полочкам.
Теперь Марина Хлебникова уже пришла в себя и продолжает лечение. При этом знаменитость очень устала от больничных стен и хочет оказаться дома. "Мне больно!" – призналась она. Певица мечтает поскорее встать на ноги и вернуться к привычной жизни. Однако для этого придется пройти через некоторые испытания.
По словам артистки, сейчас они решают вопрос с квартирой. Уже к 23 февраля она хочет оказаться там. Хлебникова благодарна всем тем, кто ее поддерживает и молится за ее здоровье. Ранее стало известно, что Андрей Малахов намерен собрать средства на восстановление апартаментов звезды.