Разрыдавшаяся Бузова призналась в своей слабости

Ольга Бузова рассказала поклонникам, как тяжело ей быть сильной женщиной.

Экс-ведущая "Дома-2" очень много работает: принимает участие в различных проектах, дает концерты, снимает многочисленные видео для "Инстаграма". Все это дает себя знать и иногда выражается в виде большой усталости, а порой и некой подавленности. Так накануне Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками в Сторис после целого дня съемок и призналась, что сильно устала.

Певица впала в меланхолию и решила рассказать фанатам о своих слабых сторонах. Со слезами на глазах Ольга призналась, что ее часто спрашивают о том, сильная она или слабая. Женщина всегда отвечает, что она сильная, ей приходится быть сильной. При этом иногда она понимает, что на самом деле это не так. Артистке бывает очень сложно принимать решения, приходится долго думать и все взвешивать, а потом решение появляется само собой.

В завершении исповеди рыдающая Бузова поблагодарила выслушавших ее фанатов и призналась в любви тем людям, которые много лет остаются с ней. Вероятно, вчера у певицы просто случился тяжелый день. Уже сегодня утром звезда вновь вышла на связь с поклонниками и заметила, что плакать на ночь точно было плохой идеей, однако спасти ситуацию ей поможет макияж.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что эксперт раскрыл секрет феноменального успеха Ольги Бузовой.