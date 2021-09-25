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Шоу-бизнес
"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась

"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась

Сыгравшая во МХАТе Ольга Бузова попалась на удочку провокаторов. Светская львица оказалась непросвещенной.
прочитано 645 раз

Поп-дива Ольга Бузова гордится наличием образования, которое она получила в ведущем ВУЗе Санкт-Петербурга. Звезда окончила географический факультет, поскольку на этом настояла ее мать. В интервью Ольга Бузова хвасталась, что знает отличие между супесью и суглинком — разными типами грунтов.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Тем не менее поющая телеведущая проявила отсталость и малограмотность под давлением Павла Воли и Гарика Харламова. Во время съемок шоу Comedy Club юмористы упомянули, что Ольга Бузова играла во МХАТе роль Беллы Шанталь. Гарик Харламов спросил у сидящей в зале певицы, кем была историческая фигура, которую она изображала на сцене. "Давай пропустим", — попросила Ольга Бузова.

Павел Воля решил дать певице второй шанс и задал ей новый простой вопрос, чтобы она смогла проявить свои знания. Однако и в этот раз поп-дива сплоховала. Ольга Бузова не сумела расшифровать аббревиатуру МХАТ.

"Вот она я — твоя роковая ошибка", — запела вскоре артистка. Но зрители шоу к этому времени уже поняли, что главной ошибкой звезды было выступать в театре и не поинтересоваться значением элементарных понятий. Ольга Бузова публично осрамилась, но огорчения ей это не принесло.

Напомним, недавно поющая телеведущая заявила фанатам, что хочет поступать в МГУ на истфак. В итоге Ольга Бузова нарвалась на критику своей личности и обвинения.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 сентября 2021, 11:53 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

Гость863961
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Гость865008
Тогда всех протестируйте и про всех напишите
А что странного, что бездарная бузова появилась на сцене театра ,какой сам худрук ,что "умело" взял актера с улицы ,а если ещё взятку сунули ему ,так наплевать на все ,главное он обогатился Ведь все таки ,пусть с трудом ,выучила тупенькая текс свой роли, открывала рот под фанеру ,но ведь был аншлаг и пусть все искусственно сделано ,проплаченной группой поддержки
...
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Гость865008
Тогда всех протестируйте и про всех напишите
Что то вы упрямо настаиваете про кого то ещё написать ЗАЧЕМ? есть объект ,про него сейчас пишут ,а находить кого то ,кого то обсуждать ,это даже неприлично и смотрится, как детсад ,когда дети ссорятся всегда кричат , "а ты сама такая" ,У вас других аргументов нет, чтобы отстоять свое мнение ,взгляд на Бузову,? тогда с вами всё понятно
...
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Гость865008
Сколько можно над человеком издеваться, мне ее искренне жаль, можно подумать что многие другие, у которых за плечами стоят влиятельные папики и мамочки , особо блещут умом и талантом……А здесь нет такой стены……
Что за глупость вы пишите? Когда актер приступает к свое роли,он все таки знакомится с персонажем ,что будет воплощать, а уж на сцене какого театра будет играть ,это точно настоящий актер знает,а эту дуру бросили куда то на заработки ,тупо выучила текст,с трудом попадала в ноты фонограммы изображая певицу , и это считается нормой? Конечно самое лучшая отговорка,защита ,оправдание этой дуры ,сразу наброситься на других Стена огромная кукловод и богатый спонсор Газпром медиа ,а как она вообще тупая появилась ,так это депутату надо сказать "спасибо" за умственно отсталую, подсунул проститутку
Гость865008
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Тогда всех протестируйте и про всех напишите
Гость865006
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Гость865008
Сколько можно над человеком издеваться, мне ее искренне жаль, можно подумать что многие другие, у которых за плечами стоят влиятельные папики и мамочки , особо блещут умом и талантом……А здесь нет такой стены……
Вот за мной не стоят влиятельные мамочки и папочки, но я знаю как расшифровывается МХАТ - Московский Академический Художественный Театр, играть в театре и не знать расшифровку его аббревиатуры - глупо, это показатель того, что у Бузовой совсем нет мозгов, и при этом Бузова всё хвастается красным дипломом, но при этом не может расшифровать КНДР
Гость865008
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Сколько можно над человеком издеваться, мне ее искренне жаль, можно подумать что многие другие, у которых за плечами стоят влиятельные папики и мамочки , особо блещут умом и талантом……А здесь нет такой стены……
Гость857603
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Хааааа а кто то сомневался в ее интеллектуальности и уме? К ней все относятся с презрением и смехом- а она этого не замечает
Гость862671
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Тупая, бездарная страшилка
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