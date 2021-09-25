"Роковая ошибка": Отсталая Бузова публично осрамилась

Сыгравшая во МХАТе Ольга Бузова попалась на удочку провокаторов. Светская львица оказалась непросвещенной.

Поп-дива Ольга Бузова гордится наличием образования, которое она получила в ведущем ВУЗе Санкт-Петербурга. Звезда окончила географический факультет, поскольку на этом настояла ее мать. В интервью Ольга Бузова хвасталась, что знает отличие между супесью и суглинком — разными типами грунтов.

Тем не менее поющая телеведущая проявила отсталость и малограмотность под давлением Павла Воли и Гарика Харламова. Во время съемок шоу Comedy Club юмористы упомянули, что Ольга Бузова играла во МХАТе роль Беллы Шанталь. Гарик Харламов спросил у сидящей в зале певицы, кем была историческая фигура, которую она изображала на сцене. "Давай пропустим", — попросила Ольга Бузова.

Павел Воля решил дать певице второй шанс и задал ей новый простой вопрос, чтобы она смогла проявить свои знания. Однако и в этот раз поп-дива сплоховала. Ольга Бузова не сумела расшифровать аббревиатуру МХАТ.

"Вот она я — твоя роковая ошибка", — запела вскоре артистка. Но зрители шоу к этому времени уже поняли, что главной ошибкой звезды было выступать в театре и не поинтересоваться значением элементарных понятий. Ольга Бузова публично осрамилась, но огорчения ей это не принесло.

Напомним, недавно поющая телеведущая заявила фанатам, что хочет поступать в МГУ на истфак. В итоге Ольга Бузова нарвалась на критику своей личности и обвинения.