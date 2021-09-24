"Концерт отменять?!": Воля врезал зарвавшейся Бузовой

Ольгу Бузову публично унизили. Павел Воля устроил певице западню.

Светская львица Ольга Бузова прошла непростой путь от популярной блондинки из "Дома-2" до актрисы МХАТа. Однако актерский и журналистский талант — это далеко не все, чем активно хвастается телезвезда. Ольга Бузова позиционирует себя как певица и гордится новым музыкальным альбомом "Вот она я". Об этом знаменитость заявила на шоу Comedy Club, где Павел Воля нанес ей сокрушительный удар.

Поющая телеведущая анонсировала свой концертный тур. Она уточнила, что гастроли приурочены к юбилею ее концертной деятельности, которая длится уже пять лет. Комик Павел Воля решительным образом поправил Ольгу Бузову, заявив, что юбилей отмечают не раньше десяти лет.

Упрек юмориста задел тонкие струны души поп-артистки. В диалоге мужчина намекал на невежество поющей телеведущей и ее вокальную бесталанность. "Ну что, мне теперь концерт отменять?!" — вскрикнула униженная Ольга Бузова. Недолго думая, Павел Воля врезал звезде провокацинным ответом. "Желательно, да!" — заключил юморист.

Как писали "Дни.ру", на сцене шоу Comedy Club Ольга Бузова заявила, что не умеет петь. В это время она стояла на коленях в коротком платье и искала поддержки со стороны. Гарик Харламов и Павел Воля заставили поп-диву признать свои минусы.