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Шоу-бизнес
"Концерт отменять?!": Воля врезал зарвавшейся Бузовой

"Концерт отменять?!": Воля врезал зарвавшейся Бузовой

Ольгу Бузову публично унизили. Павел Воля устроил певице западню.
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Светская львица Ольга Бузова прошла непростой путь от популярной блондинки из "Дома-2" до актрисы МХАТа. Однако актерский и журналистский талант — это далеко не все, чем активно хвастается телезвезда. Ольга Бузова позиционирует себя как певица и гордится новым музыкальным альбомом "Вот она я". Об этом знаменитость заявила на шоу Comedy Club, где Павел Воля нанес ей сокрушительный удар.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Поющая телеведущая анонсировала свой концертный тур. Она уточнила, что гастроли приурочены к юбилею ее концертной деятельности, которая длится уже пять лет. Комик Павел Воля решительным образом поправил Ольгу Бузову, заявив, что юбилей отмечают не раньше десяти лет.

Упрек юмориста задел тонкие струны души поп-артистки. В диалоге мужчина намекал на невежество поющей телеведущей и ее вокальную бесталанность. "Ну что, мне теперь концерт отменять?!" — вскрикнула униженная Ольга Бузова. Недолго думая, Павел Воля врезал звезде провокацинным ответом. "Желательно, да!" — заключил юморист.

Как писали "Дни.ру", на сцене шоу Comedy Club Ольга Бузова заявила, что не умеет петь. В это время она стояла на коленях в коротком платье и искала поддержки со стороны. Гарик Харламов и Павел Воля заставили поп-диву признать свои минусы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 17:50 Источник: Comedy Club ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

комментарии

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Под угрозой срыва и грандиозное «шоу-перформанс» Ольги Бузовой «Вот она Я» в «Крокус Сити Холле», намеченное на 28 октября. На этот концерт певица делала особую ставку, обещая, что после него «шоу-бизнес уже не будет прежним». Но как выяснил <цензура> изучив данные сервисов продажи билетов, публика вовсе не торопится стать свидетелем исторического события: сотни билетов остаются пока невостребованы не интересна стала бузова однообразием ,безголосием
А Оля не меняется и застоялась в образе 15-летней девочки, а ведь ей уже гораздо больше. Потому... увы,
Гость863961
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От д2 отвязались ,а вот беда буза осталась
Социальные сети облетели кадры страстного поцелуя бывшей ведущей дома 2,Причем многих до глубины души возмутили сразу два факта.Так, объектом симпатий похабной Оли стала малолетка, да к тому же еще и девушка.Обидно одно , это чудовище бузова уже окончательно распоясалась ,скорее всего чувствует свою кончину, со своим бездарным творчеством Вот и выдает все что хорошо изучила в притоне ,где была в любых ситуациях, выполняла роль любого ,М,Ж ,девочек, мальчиков ,а как в притоне деньги даются? ,получает только тот кто имеет универсальные " способности"
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