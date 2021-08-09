В скандал мужа Макеевой с алиментами влезла теща

Скандал после свадьбы российской актрисы и певицы Анастасии Макеевой со строителем ее загородного дома не утихает ни на день. Звезду уже обвинили в разрушении многодетной семьи, коварстве и наглости, но она плевать хотела на общественное мнение.
В последнее время ее муж Роман Мальков скандалит со своей бывшей женой Светланой, которая осталась с тремя детьми. Предметом спора являются алименты, размер которых не устраивает стороны.
На днях бывшая жена Романа Малькова Светлана рассказала, что на нее давят родители Анастасии Макеевой. Женщина искренне не понимает, почему теща и тесть ее бывшего мужа вообще влезают в это дело. Светлана Малькова уверяет в своем "Инстаграм", что терпит от семьи издевательства и оскорбления.
"У меня возникает вполне резонный вопрос: кто эти люди, третья сторона? Какое они имеют отношение к суду, к моим детям? Когда мы создавали нашу семью, мы строили ее самостоятельно, ни на кого не полагаясь. Все шишки набивали сами", – написала Светлана Малькова.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что звездный адвокат экс-супруги Романа Малькова готовит встряску Анастасии Макеевой. Защитница пообещала Светлане Мальковой, что бывший муж будет регулярно выплачивать алименты. Также ему придется раскошелиться еще на штраф за то, что он пренебрегал обязанностями.
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