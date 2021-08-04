Малахову влепили затрещину: Занимается фигней!

Михаил Полицемайко раскритиковал шоу Андрея Малахова об Анастасии Макеевой.

Имя российской певицы и актрисы Анастасии Макеевой в последнее время все чаще связано не с ее творчеством, а со скандалами вокруг ее личной жизни. Роман Мальков, который работал у нее строителе, а потом стал ее мужем, тоже постоянно повергается критике со стороны поклонников дивы.

Несколько выпусков подряд скандальная пара обсуждала свою жизнь на ток-шоу и выясняла отношения на публике. Бывшая жена Романа Малькова Светлана борется за алименты на своих троих детей (четвертый живет с отцом и Анастасией Макеевой). В студии программы Андрея Малахова на канале "Россия 1" были не только крики и ругань, но и драка двух соперниц, которые никак не могут выяснить, кто виноват в развале многодетной семьи.

Сын Семена Фарады актер Михаил Полицеймако раскритиковал мыльную оперу Анастасии Макеевой, которую обсуждает вся страна. Он жестко раскритиковал шоу Андрея Малахова.

"Кому это интересно? Взахлеб с пеной у рта обсуждать это? Устраивать программы? Страна Достоевского, Толстого и Чехова занимается фигней", – приводит слова актера сайт NEWS.ru.



Напомним, бывшая жена Романа Малькова Светлана пытается выбить у него нормальные алименты. Новый муж Макеевой в ответ на это требует у Светланы алиментов на сына, который живет с ним.