"Космические суммы": Макееву ждет расплата за халатность мужа

Долгожданное замужество обернулось для Анастасии Макеевой громким скандалом и испорченной репутацией. Новый муж актрисы Роман Мальков бросил детей от предыдущего брака практически на произвол судьбы, отказавшись выплачивать деньги на их содержание. Сейчас экс-супруга мужчины Светлана ведет войну за алименты, обращаясь к влиятельным персонам. На днях она вышла в прямой эфир со звездным адвокатом Юлией Вербицкой и заручилась ее поддержкой. По словам юриста, Анастасия Макеева и ее суженный потерпят серьезные убытки.
Защитница пообещала Светлане Мальковой, что экс-супруг будет регулярно выплачивать алименты на детей учетом предыдущего периода, причем ему придется раскошелиться еще на штраф за то, что он пренебрегал своими обязанностями. "Это космические суммы, вот увидите. Наш с вами пример должен стать хрестоматийным", — сказала Юлия Вербицкая
Адвокат отметила, что кара за проступок мужа постигнет Анастасию Макееву с новой силой. По мнению защитницы, если актриса откажется помогать мужу деньгами, то к ней домой смогут наведываться люди для описи имущества. "Только представьте, как это неприятно, когда вам звонят в дверь в семь утра, вы выходите в красивом пеньюаре или легкой пижамке, а там судебные приставы", — выразилась умудренная опытом юристка.
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