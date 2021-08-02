Сати Казанова откровенно рассказала о пагубной зависимости

Сати Казанова рассказала, как тратила огромные деньги на вещи и прошла через этап полного отказа.

Певица поделилась в своем блоге историей о том, как складывались ее отношения с деньгами и дорогими покупками. Сати Казанова рассказала, что росла в постсоветском пространстве, испытывала нужду и мечтала о красивой одежде и дорогих украшениях.

В первые несколько лет в "Фабрике" певица стала неплохо зарабатывать и начала бездумно спускать деньги. "Я буквально сходила с ума и покупала вещи, которые иногда и не были нужны. Я спустила бюджет, наверное, какого-то небольшого государства за те годы (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — написала Казанова.

Позже Сати познакомилась с йогой и встала "на путь просветления". Материальное перестало иметь хоть какой-то смысл. Доходило до того, что продюсеры заставляли артистку идти в магазин или выбирать сценический образ. Около пяти лет Сати Казанова жила в аскетизме и отказе от потребления. Сейчас певица снова с удовольствием покупает новые вещи, но теперь она старается найти во всем баланс.

Ранее певица рассказывала о своей бурной молодости. Она участвовала в провокационных съемках и кичилась своей сексуальностью. Артистка признается, что тогда ей это нравилось. Однако сейчас звезда стремится к осознанности и саморазвитию. Уже около 15 лет Сати Казанова не позирует "ню", а привлекает внимание эмоциональной стороной своей личности.