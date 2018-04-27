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Апрель 27, 2018
просмотры: 123

Казанова отбила Киркорова у Баскова

567

Роскошную презентацию по случаю выхода клипа на песню "Только мне решать" устроил модный певец ВладиМир. Поддержать модного певца собрался весь цвет отечественной эстрады: Полина Гагарина, Елена Север, Анна Седокова, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская. Одним из первых посмотреть на новую работу артиста пришел Филипп Киркоров, который, как оказалось, уже давно следит за творчеством молодого артиста. Но стоило ему сесть за столик к Николаю Баскову, как подскочила Сати Казанова и стала ворковать с поп-королем. "Золотой голос" явно обиделся – надулся и отвернулся.

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