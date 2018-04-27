Казанова отбила Киркорова у Баскова

Роскошную презентацию по случаю выхода клипа на песню "Только мне решать" устроил модный певец ВладиМир. Поддержать модного певца собрался весь цвет отечественной эстрады: Полина Гагарина, Елена Север, Анна Седокова, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская. Одним из первых посмотреть на новую работу артиста пришел Филипп Киркоров, который, как оказалось, уже давно следит за творчеством молодого артиста. Но стоило ему сесть за столик к Николаю Баскову, как подскочила Сати Казанова и стала ворковать с поп-королем. "Золотой голос" явно обиделся – надулся и отвернулся.