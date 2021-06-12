Казанова шокировала откровениями о бурной молодости

Артистка часто рассказывает подписчикам о своих открытиях в духовных практиках. Недавно певица поразмышляла на тему женственности и сексуальности на странице в социальных сетях.
Сати Казанова призналась, что в юности нередко принимала участие в откровенных фотосессия, за что получала хвалебные отзывы. По словам звезды, ей нравилось быть в центре внимания и получать награды за свою сексуальность.
При этом сейчас певица не позволяет себе такого. Она углубилась в эмоциональное и умственное развитие, поэтому голые фотографии ее больше не интересуют. Последние страстные снимки, по словам Казановой, были сделаны около 15-ти лет назад. При этом о бурной молодости артистка вспоминает с улыбкой и нисколько не жалеет о содеянном.
"Сейчас я вижу, как было важно прожить тот период. Я совсем не осуждаю ту шальную, озорную, страстную девчонку. Безгранично благодарна, что родители не осуждали и дали пройти этот опыт", – поделилась Сати Казанова.
Также звезда отметила, что благодаря духовным практикам она научилась воспринимать женственность и сексуальность и управлять этими достоинствами:
"Верю, что своей сексуальной энергией я научилась управлять".
Напомним, что недавно певица рассказала о своем детстве. Сати Казанова рассказала, что изначально родители назвали ее Сатаней. Инициатором стал отец, хотя другие дети в семье носили вполне привычные всем имена. После переезда в столицу девушка поняла, что такое имя вызывает дерзкую критику и волну негодования. Для покорения шоу-бизнеса певица приняла решение сменить имя на Сати.
Популярные темы форума
Я устала от своей красоты...
Что делать? Влюбилась в мужа подруги
Что вы думаете о браке?
Киркоров и Дава вместе?
российские звезды или западные?
5 простых утверждений о скачать программы для андроид бесплатно на русском Разъяснения