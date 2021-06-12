Казанова шокировала откровениями о бурной молодости

Сейчас Сати Казанова занимается духовным развитием, однако, в молодости позволяла себе многое.

Артистка часто рассказывает подписчикам о своих открытиях в духовных практиках. Недавно певица поразмышляла на тему женственности и сексуальности на странице в социальных сетях.

Сати Казанова призналась, что в юности нередко принимала участие в откровенных фотосессия, за что получала хвалебные отзывы. По словам звезды, ей нравилось быть в центре внимания и получать награды за свою сексуальность.

При этом сейчас певица не позволяет себе такого. Она углубилась в эмоциональное и умственное развитие, поэтому голые фотографии ее больше не интересуют. Последние страстные снимки, по словам Казановой, были сделаны около 15-ти лет назад. При этом о бурной молодости артистка вспоминает с улыбкой и нисколько не жалеет о содеянном.

"Сейчас я вижу, как было важно прожить тот период. Я совсем не осуждаю ту шальную, озорную, страстную девчонку. Безгранично благодарна, что родители не осуждали и дали пройти этот опыт", – поделилась Сати Казанова.

Также звезда отметила, что благодаря духовным практикам она научилась воспринимать женственность и сексуальность и управлять этими достоинствами:

"Верю, что своей сексуальной энергией я научилась управлять".



Напомним, что недавно певица рассказала о своем детстве. Сати Казанова рассказала, что изначально родители назвали ее Сатаней. Инициатором стал отец, хотя другие дети в семье носили вполне привычные всем имена. После переезда в столицу девушка поняла, что такое имя вызывает дерзкую критику и волну негодования. Для покорения шоу-бизнеса певица приняла решение сменить имя на Сати.