"Девчонка!": молодая жена Петросяна поразила публику

32-летняя Татьяна Брухунова в очередной раз заставила подписчиков говорить о ней с восхищением.

Молодая избранница Евгения Петросяна активно ведет свой микроблог в "Инстаграм". С каждым новым фото женщина растет в глазах своей аудитории и собирает все больше восторженных комментариев. В этот раз Татьяна Брухунова опубликовала снимок, на котором она запечатлена гуляющей по Москве в летящей пестрой юбке, белой майке и ярко-красной джинсовой куртке.

Фолловеры экс-помощницы юмориста пришли в восторг от ее модного наряда и даже решили выбрать его лучшим образом недели. Дело в том, что с наступлением теплых дней Брухунова невольно запустила челлендж, согласно которому чуть ли не каждый день женщина стала демонстрировать публике новое платье. В ответ подписчики никогда не скупились на комплименты. В этом раз фолловеры написали:

"Я уже готова проголосовать за look of the week" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Девчонка!", "Ох ты какая солнечная и счастливая!", "Как всегда красотка", "Классная в любом образе!!!!!!"



Напомним, прежде молодую пассию Петросяна часто хейтили за старомодную одежду и отсутствие макияжа на лице. Однако в последние месяцы женщина полностью преобразилась и стала активно демонстрировать себя новую своим подписчикам в "Инстаграм". Ранее "Дни.ру" писали о креативном образе, в котором Татьяна Брухунова появилась на публике.