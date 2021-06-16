Проветриваю: раскорячившийся Фомин вывалил хозяйство на солнышко

Митю Фомина медом не корми, а дай похвастаться, чем так щедро к северу и югу от экватора наградила природа. Недавно на премии "РУ-ТВ" певец тряс, например, упругой мощной грудью. А перед премией "МУЗ-ТВ" исполнитель и вовсе предстал в костюме Адама – буквально в чем мать родила! "При детях, в метро и другом общественном транспорте не листаем и не открываем", – предупреждал тогда исполнитель подписчиков.
Теперь же он показал, как на отдыхе в Италии принимает солнечные ванны. Плечи, грудь, ноги – пусть заграет все. Сразу вспомнились строки Сергея Есенина:
"Лучи ярко-золотые
Осветили землю вдруг.
Небеса уж голубые
"Расстилаются вокруг".
А хозяйство Мити пусть просто проветривается – певец раздвинул специально ноги в мини-шортах. Провокационный кадр Митя подписал иронично:
"Хочется на море
устриц и коктейль
а не на работу
в офис сквозь метель".
Поклонники Фомина пришли в восторг от провокационного кадра с раздвинутыми ногами. В комментариях многие люди пишут комплименты форме Митя и говорят, что самое смелое его фото хотят сделать заставкой на рабочем столе. Слишком уж сладким и соблазнительным кажется шалунишка-артист.
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