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Шоу-бизнес
Попавшая в секту Казанова признала своего гуру полубогом

Попавшая в секту Казанова признала своего гуру полубогом

Уже несколько лет Сати Казанова является участницей движения "Бхакти Марга" и предлагает поклонникам найти себя в секте.
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Знаменитая выпускница "Фабрики звезд" попала в ряды необычного сообщества, когда страдала от депрессии. Певица душой и сердцем уверовала в учение своего великого наставника Шри Свами Вишвананды. Сати Казанова видит в 42-летнем мужчине настоящего гуру и даже сравнивает его с полубогом.

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 Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

Собрания "Бхакти Марга" проходят в онлайн-формате. Во время этих сессий адепты движения под руководством наставника представляют свой образ в районе третьего глаза и загадывают желание, а затем дружно рыдают от переполняющего сердце счастья.

Экс-фабрикантка уверена, что приобщиться к движению может любой желающий. Обрести себя здесь можно бесплатно, но с помощью пожертвования адептам открываются гораздо большие перспективы. Стоимость самого простого курса для обретения духовной благости составляет 5900 рублей – об этом рассказала "Экспресс газета".

При этом выяснилось, что мужчина, которого Казанова называет полубогом, неоднократно фигурировал в порочащих репутацию скандалах, а само движение "Бхакти Марга" в кругах экспертов считается деструктивным: известно, что его адепты подвергались психологическому давлению и материальным поборам. При это сама Сати Казанова продолжает четко следовать заветам наставника и даже зовет в свои ряды многочисленных поклонников.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 08:44 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сати Казанова научила любить по-кавказски

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Гость690199
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Казанова- дура! Слов нет!
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