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Шоу-бизнес
Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы

Шепелеву предложили покинуть Россию из-за возмутительных слов в День Победы

Ведущий Дмитрий Шепелев спровоцировал шквал критики в свой адрес. Он нелестно высказался о празднике Победы.
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Девятое мая объединяет людей разных народов, политических взглядов и вероисповеданий. Граждане радуются мирному небу над головой и отдают дань предкам, которые бились с немецкими захватчиками за свободу и независимость не только своей страны, но и многих других государств.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

При этом далеко не все готовы разделить общую радость. Так, Дмитрий Шепелев обнародовал в своем "Инстаграме" свежий пост, в котором подверг сомнению форму празднования Дня Победы.

Ведущий заявил, что для него девятое мая является днем грусти, а не поводом для веселья. Шепелев отметил, что дата должна побуждать людей не забывать о чудовищных эпизодах, связанных с войны. Происходящее на улицах бывший сожитель певицы Жанны Фриске назвал показательным мероприятием, которое призвано показать военный потенциал страны.

Большинство подписчиков отреагировали на эти слова резко негативно. "Не путайте 22 июня 1941-го и День Победы 9 мая 1945-го. День радости, гордости за нашу державу и людей тех лет! Печально, что те, кто не был связан с теми годами, пишут сегодня такие слова, а ветераны сидят на трибунах с гордо поднятой головой!", — отметила одна из пользователей.

Судя по всему, мнение Шепелева сочли настолько оскорбительным, что ему предложили покинуть Россию, раз он не разделяет взгляды большинства. Весомая часть подписчиков Дмитрия призналась, что кумир их разочаровал.

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Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 16:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

Гость729311
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Нормальный народ не может отноиться к 9 мая никак иначе, чем с огромной благодарностью к уже постаревшим героям! С огромным почтением! С безграничным уважением! А парни,которые идут в колоннах и проезжают на боевой технике-это защитники Отечества, которые, если понадобится будут биться за нас и тех засранцев, которые " имеют свое мнение". Насчет этого дня, у всех адекватных людей, мнение одно-Низкий поклон и безграничная благодарность внтеранам за возможность жить!!!!!!!
Гость715223
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То же самое сказал актёр Дмитрий Назаров и актёр Борис Смолкин. Это личное мнение каждого,как относится к этому дню, как его проводить, обсуждение неуместно.
1

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