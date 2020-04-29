Невеста родила вылечившемуся от коронавируса Борису Джонсону ребенка

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз стал отцом. Уточняется, что невеста родила политику сына.
По данным RT, роды прошли успешно, без осложнений. Стоит отметить, что Джонсон и его избранница помолвились зимой 2020 года.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в очередной раз стал отцом. Уточняется, что невеста родила политику сына.
По данным RT, роды прошли успешно, без осложнений. Стоит отметить, что Джонсон и его избранница помолвились зимой 2020 года.
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