"Старые рожи": ведущих "Дома-2" жестко приложили

Шоумен считает, что перезапуск реалити-проекта на телеканале "Ю" потерпит фиаско. Он сравнил скандальное шоу с утопленником, которого старается вернуть к жизни телеканал "Ю".
Рустам заявил, что низкие рейтинги телеканала не дадут реанимировать программу. Он полагает, что зрителям будет неинтересен перезапуск телестройки потому, что там остается много старых участников и ведущие, которых видели на протяжение долгих лет.
По словам шоумена, народ увидит "те же самые старые рожи". Экс-участник телестройки добавил, что создатели проекта специально снижали уровень "Дома-2", и в итоге такая тактика привела к смерти проекта.
Как писали "Дни.ру", реалити-шоу транслировалось на ТНТ на протяжении 16 лет. Руководство канала объявило о закрытии проекта в конце 2020 года. Весной этого года выяснилось, что перезапуск шоу "Дом-2" произойдет на другом телеканале.
Напомним, ранее Ольга Бузова сообщила, что навсегда покидает шоу "Дом-2" в качестве ведущей. Она добавила, что не станет и его участницей. Звезда отметила, что с благодарностью вспоминает годы, проведенные на телестройке.
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