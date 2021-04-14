"Старые рожи": ведущих "Дома-2" жестко приложили

Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев уверен, что телестройку воскресить невозможно.

Шоумен считает, что перезапуск реалити-проекта на телеканале "Ю" потерпит фиаско. Он сравнил скандальное шоу с утопленником, которого старается вернуть к жизни телеканал "Ю".

Рустам заявил, что низкие рейтинги телеканала не дадут реанимировать программу. Он полагает, что зрителям будет неинтересен перезапуск телестройки потому, что там остается много старых участников и ведущие, которых видели на протяжение долгих лет.

По словам шоумена, народ увидит "те же самые старые рожи". Экс-участник телестройки добавил, что создатели проекта специально снижали уровень "Дома-2", и в итоге такая тактика привела к смерти проекта.

Как писали "Дни.ру", реалити-шоу транслировалось на ТНТ на протяжении 16 лет. Руководство канала объявило о закрытии проекта в конце 2020 года. Весной этого года выяснилось, что перезапуск шоу "Дом-2" произойдет на другом телеканале.

Напомним, ранее Ольга Бузова сообщила, что навсегда покидает шоу "Дом-2" в качестве ведущей. Она добавила, что не станет и его участницей. Звезда отметила, что с благодарностью вспоминает годы, проведенные на телестройке.

