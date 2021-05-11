"Страшная трагедия": новость о смерти повергла Галкина в ужас

Максим Галкин до глубины души потрясен трагедией, произошедшей в Казани.

В своем инстаграм-аккаунте шоумен опубликовал фото казанской школы, в которой сегодня утром произошла трагедия, и выразил искренние соболезнования родным и близким погибших. Максим Галкин подчеркнул, что страшная новость, пришедшая из Татарстана, сильно потрясла его.

Напомним, что в казанской школе № 175 сегодня прозвучали выстрелы, а позже прогремел взрыв. На данный момент уже известно о десяти погибших, в числе которых есть дети. Около двух десятков человек госпитализировано, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Нападавшим оказался 19-летний студент, который лишь недавно получил оружие. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

Поклонники Максима Галкина поддержали пост артиста и высказали глубокие соболезнования родным погибших:

"Страшное горе, как такое пережить родные, невозможно представить. Казань, крепитесь, глубокие соболезнования" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какой ужас! Когда же люди перестанут убивать? Искренние соболезнования родным и близким погибшим", "Господи помоги родным справиться с трагедией".

Подписчики артиста отметили, что Максим Галкин всегда поддерживает пострадавших и чутко реагирует на чужое горе, но, к сожалению, погибших уже не вернуть.