Взрыв и стрельба в школе в Казани: детей срочно эвакуируют

В одной из школ Казани прогремел взрыв. В данный момент учащихся срочно эвакуируют.

Сегодня утром в школе № 175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, неизвестный открыл стрельбу, после чего прогремел взрыв. Теперь появилась информация о том, что в результате трагического происшествия погиб учитель, а также как минимум восемь учеников. Кроме того, известно еще о 12 пострадавших, четверо из которых уже доставлены в реанимацию. Стрелявший, которым оказался совершеннолетний молодой человек, лишь в прошлом месяце получивший оружие, был оперативно задержан.



В настоящий момент возле школы наблюдается сильный дым, здание оцеплено, детей и учителей срочно эвакуируют. К месту происшествия направили 21 бригаду скорой помощи, а также туда выехал президент Татарстана, министр здравоохранения республики и прокурор региона – об этом сообщили "РИА Новости".

По версии некоторых СМИ, изначально нападавших было двое. Один из них задержан, а второй преступник может до сих пор находиться в школе, однако он заблокирован на четвертом этаже. На месте происшествия работают правоохранительные органы. В самом образовательном учреждении комментариев о случившемся пока не дают. Точные сведения о нападавших и количестве пострадавших в результате взрыва и стрельбы в школе Казани появятся позднее.