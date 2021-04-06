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Беременная звезда "Дома-2" оказалась в больнице: Надеюсь, не будут зашивать

Беременная звезда "Дома-2" оказалась в больнице: Надеюсь, не будут зашивать

Ирина Пинчук и Арай Чобанян скоро впервые станут родителями. Девушка находится на шестом месяце беременности.
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Блогер поделилась в "Сторис" инстаграм-аккаунта неприятной новостью. Она оказалась в больнице из-за осложнений по гинекологии. Теперь ей предстоит ежедневно ставить капельницы, а на днях девушке установят пессарий. Медицинское приспособление должно снизить угрозу преждевременных родов.

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По словам Ирины Пинчук, она отказалась от госпитализации, но теперь ей предстоит все время проводить в постели. Врачи поставили запрет на активности, и это безумно расстроило девушку. Она отметила, что сейчас ей совсем не хочется вести блог. "Шейка матки стала еще короче. Посмотрят что там и как. Надеюсь, не будут зашивать", – поделилась мыслями экс-участница "Дома-2".

Стоит отметить, что эта беременность для девушки не первая. Ирина Пинчук готовилась стать мамой еще во время участия в шоу. Однако отношения с бойфрендом складывались не лучшим образом. Молодой человек постоянно ревновал красотку и доводил до истерик. В итоге у Пинчук случился выкидыш.

Стоит отметить, что девушка еще не оформила официально отношения с Араем Чобаняном. Молодой человек сделал предложение звезде шоу "Дом-2" через месяц после новости о беременности. Вероятно, влюбленные решили сыграть свадьбу после рождения ребенка. Недавно стало известно, что у пары будет мальчик. По словам блогера, они уже придумали ему имя.

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Ирина Пинчук. Фото: www.instagram.com / pinchuk_official
Автор: 6 апреля 2021, 19:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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