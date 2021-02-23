Беременная звезда "Дома-2" оказалась в полиции из-за драки

Бывшие участники реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян обратились в полицию с заявлением. Пара рассказала, что на них напали в кинотеатре.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян привыкли жить перед камерами, поэтому даже после ухода из реалити-шоу "Дом-2" они продолжают снимать видео и рассказывать о событиях в своей жизни. Например, накануне беременная девушка поведала о перенесенном из-за драки стрессе.

По словам Пинчук, ее возлюбленный, оказавшись в зале кинотеатра, попросил находящихся рядом молодых людей пересесть на другие места, чтобы смогла разместиться еще одна девушка. Но парни отказались уступать. Это спровоцировало потасовку.

Покинув зрительный зал, один из молодых людей начал угрожать. Он был намерен вызывать полицию. Пинчук была поражена, когда посетитель распылил содержимое перцового баллончика в лицо Чобаняну.

"Они, по ходу, рассчитывали, что напали на слабака. Арай начал отстаивать себя и надавал тумаков этим ребятам!", – с гордостью рассказала Ирина.

Вскоре на месте, действительно, оказались сотрудники правоохранительных органов. Полицейские отвели участников драки в отделение. Звезды реалити-шоу "Дом-2" воспользовались моментом и написали заявление на обидчиков. Также Арай сообщил стражам порядка, что один из парней разбил его дорогостоящий смартфон.