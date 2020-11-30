Беременную звезду "Дома-2" и ее жениха отказываются лечить от коронавируса

На прошлой неделе звезды проекта "Дом-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян выложили в социальную сеть интересное видео: на кадрах девушка поздравила возлюбленного с Днем рождения и вручила положительный тест на беременность в качестве подарка. Казалось бы, лучше и быть не может, но за белой полосой, как известно, обычно наступает черная.

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