Беременную звезду "Дома-2" и ее жениха отказываются лечить от коронавируса

Вчера звезды скандального проекта сообщили, что заразились коронавирусом. "Состояние не меняется. Кроме головокружения и тошноты есть температура, насморк, горло болит. То в жар бросает, то в холод", – поделилась Ирина в своем блоге. По словам девушки, за себя она волнуется в последнюю очередь. Ее беспокоит ребенок, так как пока она не может получить медицинскую помощь.
Ирина Пинчук рассказала, что даже в платных клиниках им предлагают подождать пару дней. Из-за загруженности врачей никто не может приехать и осмотреть экс-участницу шоу. Арай Чобанян переживает не меньше избранницы и принял решение не сдаваться.
В своем инстаграм-аккаунте он опубликовал серию историй, где сообщил, что они с девушкой больны, а лечить их некому. Чобанян попросил найти им терапевта, который в ближайшее время сможет приехать и прописать Ирине лечение. "Сегодня четвертый день, ощущение, как будто пылесосом выкачали все твои силы. Просто вата, ходячая вата", – описал он состояние. Также он рассказал, что девушка болеет тяжелее, чем он: четыре дня температура тела Ирина достигала практически 38,5 градусов. Арай боится за их малыша.
Напомним, ранее Ирина Пинчук сообщала о том, что потеряла ребенка. Ее возлюбленный изменял ей, и от постоянного нервного напряжения случился выкидыш.
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