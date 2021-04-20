"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

Очередной роман актрисы Анастасии Макеевой со смазливым строителем Романом Мальковым обсуждает вся страна. У любовника актрисы есть проживающая в Словении жена. Более того, у него подрастают четверо детей. Супруга Романа проживает с наследниками за границей и с трудом сводит концы с концами. А Макеева при этом не гнушается ничем, чтобы сохранить при себе красивого мужика. И даже не против потрясти грязным бельем.

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