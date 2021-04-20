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"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

Очередной роман актрисы Анастасии Макеевой со смазливым строителем Романом Мальковым обсуждает вся страна. У любовника актрисы есть проживающая в Словении жена. Более того, у него подрастают четверо детей. Супруга Романа проживает с наследниками за границей и с трудом сводит концы с концами. А Макеева при этом не гнушается ничем, чтобы сохранить при себе красивого мужика. И даже не против потрясти грязным бельем.
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На своей странице в социальной сети "Инстаграм" Анастасия Макеева регулярно делится со своими поклонниками идиллическими фотографиями и рассказами про нового любовника. И костюмы-то они спортивные вместе рекламируют, и в машине катаются, Такая благодать!

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

А брошенная Романом жена шлет голубкам проклятия и угрозы. Анастасия опубликовала "избранные места из переписки". "Все общение с детьми через суд, старший без судов не хотят тебя больше знать, – обратилась жена к сбежавшему к актрисе муженьку. – Органы опеки не дадут тебе общаться с Акимом (с сыном – Прим. ред.) ради его психологического здоровья. Собран материал о твое разгульной жизни".

Жена призывает мужа одуматься, чтобы не ломать жизнь еще одному сыну, который, по ее уверению, "наркоман и овощ". "Андрей не соображает, что творит, ты поломаешь ему жизнь, – заклинает супруга брошенная жена. – Хочешь забрать его к себе? Забирай, поживи с ним он же наркоман и овощ".

Больше всего жену любовника Макеева тревожит история с документами – из-за сбежавшего к актрисе ушлого мужа семья может лишиться вида на жительства в Европе и документов о ПМЖ. Но разлучница Макеева негодует. "Да, тема ВНЖ и ПМЖ красной нитью легла в этой истории, – кричит она. – Света знала про наши отношения и сама попросила не подавать на развод, потому что выжидала 6 лет проживания в Европе, чтоб получить ПМЖ. ПМЖ получить она собирается по программе воссоединения с семьей, благодаря компании, которую учредил и открыл Рома. Так что ее желание остаться в Европе напрямую зависело от Романа, и он пошел ей навстречу".

Но, наверное, Макеевой стоит вспомнить народную мудрость, согласно которой на чужом несчастье своего счастья не построишь...

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Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 00:49 Источник: instagram.com/makeevan/ ✓ Надежный источник
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