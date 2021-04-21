"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы

12 апреля Роман Мальков, наконец, разрешил все свои вопросы и официально стал свободным мужчиной. Теперь он имеет полное право жениться на Анастасии. Известно, что свое согласие звезда уже дала, а потому громкое мероприятие – лишь вопрос времени. Отношения пары начались около года назад. В чужой стране он оставил свою жену и детей. Бывшая возлюбленная долгое время не догадывалась о новой пассии мужа.
Однако, несмотря на развод, Светлана Малькова отказывается принимать ситуацию такой, какая она есть. Судя по всему, муж все еще не вышел на связь и не выяснил отношения с женщиной. Она продолжает атаковать личные сообщения Анастасии Макеевой. Переписки артистка выкладывает в свой "Инстаграм".
В последнее время ей часто приходят сообщения оскорбительного характера. Она обнародовала скрин от второго сентября, в диалоге Светлана активно указывает на болезненную для Анастасии тему бесплодия. "Тебе Бог не зря детей не дал, есть за что", – пишет разъяренная бывшая жена. Она указала на то, что ее дети ненавидят актрису и никогда не простят ни ей, ни отцу такого поведения.
Анастасия Макеева поражена выходками Светланы Мальковой. Она не понимает, как женщине удается выглядеть такой трогательной жертвой на экранах, а потом высмеивать ее проблемы. Теперь актриса готова пойти навстречу бывшей жене любовника. Она предлагает ей встретиться и все обсудить в спокойной обстановке. Однако, по мнению Анастасии, Светлане нужны деньги, а не мир.
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