"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы

Актриса продолжает воевать с экс-супругой своего любовника. Светлана Малькова решила бороться до конца.

12 апреля Роман Мальков, наконец, разрешил все свои вопросы и официально стал свободным мужчиной. Теперь он имеет полное право жениться на Анастасии. Известно, что свое согласие звезда уже дала, а потому громкое мероприятие – лишь вопрос времени. Отношения пары начались около года назад. В чужой стране он оставил свою жену и детей. Бывшая возлюбленная долгое время не догадывалась о новой пассии мужа.

Однако, несмотря на развод, Светлана Малькова отказывается принимать ситуацию такой, какая она есть. Судя по всему, муж все еще не вышел на связь и не выяснил отношения с женщиной. Она продолжает атаковать личные сообщения Анастасии Макеевой. Переписки артистка выкладывает в свой "Инстаграм".

В последнее время ей часто приходят сообщения оскорбительного характера. Она обнародовала скрин от второго сентября, в диалоге Светлана активно указывает на болезненную для Анастасии тему бесплодия. "Тебе Бог не зря детей не дал, есть за что", – пишет разъяренная бывшая жена. Она указала на то, что ее дети ненавидят актрису и никогда не простят ни ей, ни отцу такого поведения.

Анастасия Макеева поражена выходками Светланы Мальковой. Она не понимает, как женщине удается выглядеть такой трогательной жертвой на экранах, а потом высмеивать ее проблемы. Теперь актриса готова пойти навстречу бывшей жене любовника. Она предлагает ей встретиться и все обсудить в спокойной обстановке. Однако, по мнению Анастасии, Светлане нужны деньги, а не мир.

