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"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы

"Бог не зря детей не дал": бывшая жена любовника Макеевой перешла все границы

Актриса продолжает воевать с экс-супругой своего любовника. Светлана Малькова решила бороться до конца.
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12 апреля Роман Мальков, наконец, разрешил все свои вопросы и официально стал свободным мужчиной. Теперь он имеет полное право жениться на Анастасии. Известно, что свое согласие звезда уже дала, а потому громкое мероприятие – лишь вопрос времени. Отношения пары начались около года назад. В чужой стране он оставил свою жену и детей. Бывшая возлюбленная долгое время не догадывалась о новой пассии мужа.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Однако, несмотря на развод, Светлана Малькова отказывается принимать ситуацию такой, какая она есть. Судя по всему, муж все еще не вышел на связь и не выяснил отношения с женщиной. Она продолжает атаковать личные сообщения Анастасии Макеевой. Переписки артистка выкладывает в свой "Инстаграм".

В последнее время ей часто приходят сообщения оскорбительного характера. Она обнародовала скрин от второго сентября, в диалоге Светлана активно указывает на болезненную для Анастасии тему бесплодия. "Тебе Бог не зря детей не дал, есть за что", – пишет разъяренная бывшая жена. Она указала на то, что ее дети ненавидят актрису и никогда не простят ни ей, ни отцу такого поведения.

Анастасия Макеева поражена выходками Светланы Мальковой. Она не понимает, как женщине удается выглядеть такой трогательной жертвой на экранах, а потом высмеивать ее проблемы. Теперь актриса готова пойти навстречу бывшей жене любовника. Она предлагает ей встретиться и все обсудить в спокойной обстановке. Однако, по мнению Анастасии, Светлане нужны деньги, а не мир.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 21 апреля 2021, 11:06 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анастасия Макеева сменила профессию

комментарии

Ответить:

Гость694480
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Фу, ну и мерзкая эта Макеева и всегда такой была, ни детей ни плетей, все мужчины сбегали, а Макаров видимо не зря ее поколачивал, за дело!!!
Гость698517
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Макеева ! Чем больше ты разеваешь рот и тявкаешь в сторону Светланы, тем отвратительнее и поганее ты выглядишь. Ты с кем связалась мерзавка? С матерью 4-<цензура> детей, которая бьётся, как рыба об лед, чтобы защитить своих детей. Запомни истину, чертовка -" На чужом несчастье, счастье не построишь"
Гость691273
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это бывшая жена перешла все границы??????????? вы сдурели что ли?
Гость703335
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Макеева даже не понимает,что нужно жене ее... даже не знаю,как его назвать. При чем тут деньги? Она пока находится в стрессовой ситуации и от бессилия идёт на все. А деньги, слава и бесконечные развлечения нужны её барану.
Гость700173
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Конечно нужны деньги - детей-то поднимать надо. С такой подругой (Макеевой) и врагов не нужно - мира ей захотелось.
Гость698090
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Своими выходками Макеева не поражена.Жить с мужиком-гастарбайтером, оставившим четверых детей, да ещё старательно поливать бывшую жену и мать его детей помоями, это можно.А бывшая должна глотать всё и молчать.
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