"Не заманить протухшими дрожжами с Бузовой": перезапуск шоу "Дом-2" вызвал омерзение

Рустам Солнцев в разговоре с "Дни.ру" обозначил свою позицию по поводу новости о перезапуске "Дома-2".

Слухи о повторном запуске проекта появились сразу же, как только официально объявили о закрытии. Ведущие шоу намекали на новый формат передачи, однако, судя по информации, которую предоставил новый владелец "Дома-2" телеканал "Ю", все останется по-старому.

Программа снова начнет выходить в эфир с 19 апреля дважды в день – утром и вечером. На платформу переедут звезды шоу и весь пул ведущих во главе с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.

Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом "Дни.ру" отметил, что, как это ни прискорбно, "Дом-2" продолжит выходить на экраны, даже несмотря на низкие рейтинги. Шоумен считает, что люди, ответственные за выпуск программы, просто пытаются сказать миру недосказанное. "Хотелось все сделать быстро, я в целом понимаю людей, которые занимаются такими вещами: "А вот сейчас-то мы всем покажем!". Ну нет, ребята, нет", – отметил журналист.

Блогер считает, что заманить к телеэкрану зрителей сейчас сложно, и уж тем более народ вряд ли станет смотреть устаревшую программу. По мнению шоумена, невозможно воскресить то, что умерло – к тому же несколько раз.

"Не заманить народ старыми протухшими дрожжами с Бузовой и Бородиной. Этим обманом не заставить включить кнопку телеканала "Ю", никакого чуда произойти не может", – считает Рустам Солнцев.