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Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими

Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стражи закона пресекли грубое нарушение общественного порядка. В Сети появилось видео, на котором блогер-миллионник и актер Андрей Борисов разгуливает по улицам в чем мать родила.
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Стоит отметить, что молодой человек обожает эпатировать публику странными выходками. На его канал на "Ютубе" подписаны почти четыре миллиона человек. На этот раз артист в погоне за дешевым хайпом решил раздеться до гола и прогуляться по району.

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Правда, долго пугать прохожих видом гениталий ему не довелось. Андрея Борисова почти сразу схватили полицейские. Судя по видео, представители правопорядка подошли к обнаженному мужчине и задержали его. Что удивительно, несмотря на неловкую ситуацию, блогер беседовал с полицией, сохраняя невозмутимое выражение лица.

Напомним, Андрей Борисов родился в Витебске. Его отец работал клоуном, так что развлекать людей у парня в крови. Позднее юноша переехал в Москву и поступил в театральный вуз.

Будущая звезда "Ютуба" окончила ВГИК и после этого служила в Театре наций. С 2014 года молодой человек входит в труппу театра Et cetera. В блогерство артист пришел в 2016 году. Он завел личный блог в "Инстаграм" и начал публиковать забавные видео. Сейчас на него подписаны порядка четырех миллионов человек.

Стоит отметить, что дерзкую выходку Андрея Борисова уже сравнили с дерзкими поступками Алексея Панина. Например, для актера не зазорно появляться на видео и фото в женском белье и публично рассказывать о сексуальных утехах.

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Автор: 1 марта 2021, 19:02 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник
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