Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими

Стоит отметить, что молодой человек обожает эпатировать публику странными выходками. На его канал на "Ютубе" подписаны почти четыре миллиона человек. На этот раз артист в погоне за дешевым хайпом решил раздеться до гола и прогуляться по району.
Правда, долго пугать прохожих видом гениталий ему не довелось. Андрея Борисова почти сразу схватили полицейские. Судя по видео, представители правопорядка подошли к обнаженному мужчине и задержали его. Что удивительно, несмотря на неловкую ситуацию, блогер беседовал с полицией, сохраняя невозмутимое выражение лица.
Напомним, Андрей Борисов родился в Витебске. Его отец работал клоуном, так что развлекать людей у парня в крови. Позднее юноша переехал в Москву и поступил в театральный вуз.
Будущая звезда "Ютуба" окончила ВГИК и после этого служила в Театре наций. С 2014 года молодой человек входит в труппу театра Et cetera. В блогерство артист пришел в 2016 году. Он завел личный блог в "Инстаграм" и начал публиковать забавные видео. Сейчас на него подписаны порядка четырех миллионов человек.
Стоит отметить, что дерзкую выходку Андрея Борисова уже сравнили с дерзкими поступками Алексея Панина. Например, для актера не зазорно появляться на видео и фото в женском белье и публично рассказывать о сексуальных утехах.
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