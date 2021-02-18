Рыдающий Панин о последнем разговоре с умирающей матерью: Положил трубку

Алексей Панин стал новым гостем программы "Алена, блин!". В эфире шоу актер рассказал о том, как складывались его отношения с матерью и почему он не успел с ней попрощаться.

По словам артиста, они с родительницей всегда были на связи. Как отметил Панин, ничто не предвещало беды – мама была бодра, весела, собиралась в гости. Однако в начале 2021 года актеру позвонила жена Ева Тарлакян и сообщила, что свекровь капризничает, жалуется на плохое самочувствие.

В итоге Татьяну Борисовну забрали в больницу. В это время Алексей Панин гостил у друзей, и новость о госпитализации мамы встретил будучи слегка пьяным. Затем родительница позвонила ему в панике и кричала в трубку, умоляя что-нибудь сделать, задействовать связи. Тогда он еще не знал, что это его последний разговор с матерью. По словам артиста, он попытался ее успокоить и связался с врачами больницы, в которую ее положили.

"Они мне говорят, что у нее 25% поражения легкого. Потом говорят, мол, мама на аппарате. А я еще такой под винишком. Я спросил: "Это приговор?". Они говорят, что нет, все нормально, выкарабкиваются", – вспомнил Алексей Панин.

На следующий день матери актера не стало. Как отметил артист, в выписке указали, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция и осложнения после нее. Правда, сам Панин бумагу эту не видел – не захотел. Диагноз ему расшифровывал врач-реаниматолог.

"Я попросил помочь. Он, наверное, даже не мог мне ответить, не знал, что от меня ожидать. Я просто положил трубку и пошел за вином", – рассказал Алексей Панин.