"Презираю Отечество мое": сбежавший за границу Панин охаял Россию

43-летний Алексей Панин разместил в своем инстаграм-аккаунте цитату Александра Пушкина из письма Петру Вяземскому: "Я, конечно, презираю Отечество мое с головы до ног... Ты, которыи? не на привязи, как можешь ты оставаться в России?". Очевидно, актер сравнил себя с поэтом, который долгое время пребывал в рефлексии из-за происходящего в стране.
Некоторые подписчики посчитали, что таким образом Панин решил оправдать свой переезд в Испанию. Другие же не поняли, на что жаловался актер. Мол, его в России никто не ущемлял, он делал все, что хотел. "Чего тебе не хватало? Гей-парадов?", – не выдержал один из интернет-пользователей.
Судя по всему, народ припомнил Панину его бисексуальность. Люди, которые проявляют нетерпимость к таким меньшинствам, призвали актера оставаться в Испании и не возвращаться в Россию. "Давай дыши полной грудью! Теперь ты свободный", – с издевкой высказался подписчик артиста.
Напомним, ранее в Сети появились кадры Алексея Панина, позирующего в женском белье перед зеркалом. Актер, надевший бюстгальтер и колготки, устроил дома вечеринку с двумя прелестницами.
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