Жертва Мэнсона рассказала подробности о комнате его пыток

По словам , в доме Мэнсона есть особая "комната для изнасилований", где артист и развлекался. Об этом женщина написала в Twitter.
Однажды Бриджерс довелось побывать в доме Мэрлина Мэнсона. Это было во время подросткового периода. Вместе с ней там была компания ее приятелей. После этого визита отношение к музыканту у девочки раз и навсегда изменилось.
"Я была большой его фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал "комнатой для изнасилований", и я подумала, что это у него такое чудовищное чувство юмора", – рассказала 26-летняя Бриджерс.
По ее словам, после увиденного она перестала фанатеть от Мэрлина Мэнсона. В своем тексте она поддержала всех женщин, которые обвинили музыканта в физическом и психологическом насилии.
TW:— traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021
I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.
I stand with everyone who came forward.
Также она добавила, что в окружении музыканта знали о происходящем, но молчали по каким-то причинам. Сейчас все шокированы новостями.
Напомним, ранее 11 женщин высказались против Мэрлина Мэнсона и обвинили его в насилии. Начала это звезда сериала "Мир Дикого Запада", актриса Эван Рэйчел Вуд, которая имела отношения с рокером в конце 2000-х.
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