Жертва Мэнсона рассказала подробности о комнате его пыток

По словам , в доме Мэнсона есть особая "комната для изнасилований", где артист и развлекался. Об этом женщина написала в Twitter.

Однажды Бриджерс довелось побывать в доме Мэрлина Мэнсона. Это было во время подросткового периода. Вместе с ней там была компания ее приятелей. После этого визита отношение к музыканту у девочки раз и навсегда изменилось.

"Я была большой его фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал "комнатой для изнасилований", и я подумала, что это у него такое чудовищное чувство юмора", – рассказала 26-летняя Бриджерс.

По ее словам, после увиденного она перестала фанатеть от Мэрлина Мэнсона. В своем тексте она поддержала всех женщин, которые обвинили музыканта в физическом и психологическом насилии.

TW:



I went to Marilyn Manson’s house when I was a teenager with some friends. I was a big fan. He referred to a room in his house as the “r*pe room”, I thought it was just his horrible frat boy sense of humor. I stopped being a fan.



I stand with everyone who came forward.