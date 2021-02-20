Ничего неизвестно: вдова перестала выходить на связь после смерти Мягкова

Они были женаты около 60-и лет и всю жизнь были верны друг другу. Многие отмечали, что всегда казалось, будто им больше никто не нужен, у пары был свой собственный мир. Известно, что именно Анастасия Валентиновна обнаружила мужа и вызвала скорую помощь.
Их союз был невероятно крепким. Супруги придерживались принципа: счастье любит тишину и старались лишний раз не говорить о личном. Никто и никогда не видел ссоры возлюбленных, с ними не связано ни одного скандала. По словам знакомых, артистка уже достаточно давно больна, заботливый Андрей Васильевич помогал ей во всем, но теперь они невероятно обеспокоены ее состоянием.
Источник рассказал журналистам, что супруги были людьми закрытыми и не признавали прессу. Главная по подъезду в доме Андрея Мягкова сообщила, что ей ничего неизвестно о состоянии вдовы артиста. Она отметила, что знает только то, что Анастасия Вознесенская не покидала свой дом, а недавно у нее были гости: свет в квартире горел допоздна. Актриса перестала выходить на связь.
Также инсайдер подчеркнул, что пару никто не видел уже достаточно давно, потому что они жили ради друг друга. Он поделился: соседями было принято совместное решение установить памятную доску после капитального ремонта.
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