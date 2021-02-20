Ничего неизвестно: вдова перестала выходить на связь после смерти Мягкова

18 февраля скончался легендарный Андрей Мягков. Трагическое событие стало серьезным ударом для каждого жителя нашей необъятной страны, а близкие и коллеги великого артиста до сих пор не могут поверить в случившееся. Многие из них сейчас переживают за состояние вдовы Андрея Васильевича.

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