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Ничего неизвестно: вдова перестала выходить на связь после смерти Мягкова

Ничего неизвестно: вдова перестала выходить на связь после смерти Мягкова

Андрей Мягков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
18 февраля скончался легендарный Андрей Мягков. Трагическое событие стало серьезным ударом для каждого жителя нашей необъятной страны, а близкие и коллеги великого артиста до сих пор не могут поверить в случившееся. Многие из них сейчас переживают за состояние вдовы Андрея Васильевича.
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Они были женаты около 60-и лет и всю жизнь были верны друг другу. Многие отмечали, что всегда казалось, будто им больше никто не нужен, у пары был свой собственный мир. Известно, что именно Анастасия Валентиновна обнаружила мужа и вызвала скорую помощь.

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Их союз был невероятно крепким. Супруги придерживались принципа: счастье любит тишину и старались лишний раз не говорить о личном. Никто и никогда не видел ссоры возлюбленных, с ними не связано ни одного скандала. По словам знакомых, артистка уже достаточно давно больна, заботливый Андрей Васильевич помогал ей во всем, но теперь они невероятно обеспокоены ее состоянием.

Источник рассказал журналистам, что супруги были людьми закрытыми и не признавали прессу. Главная по подъезду в доме Андрея Мягкова сообщила, что ей ничего неизвестно о состоянии вдовы артиста. Она отметила, что знает только то, что Анастасия Вознесенская не покидала свой дом, а недавно у нее были гости: свет в квартире горел допоздна. Актриса перестала выходить на связь.

Также инсайдер подчеркнул, что пару никто не видел уже достаточно давно, потому что они жили ради друг друга. Он поделился: соседями было принято совместное решение установить памятную доску после капитального ремонта.

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Автор: 20 февраля 2021, 08:46 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость624365
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Вдова не побежала на ток-шоу, не раздает многочисленные интервью, не отвечает на телефонные звонки. Хоронит любимого человека. Сегодня. И не выходит на связь. Ну надо же! Как удивительно! Госпоже Мишнаевской пожелаем такого же горя в ближайшее время и с удовольствием посмотрим, как она ( по ее же мнению) поведет себя совсем по другому!
Гость631362
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Гость620442
День назад вы писали обратное: возможно,есть наследники,возможно,Мягков написал завещание не на любимую жену и возможно,она не получит наследство,если докажут,что причастна к его смерти!!! У кого-то из вас хватило ума написать этот бред день назад! А сегодня вы пишите о их большой любви.
Какая связь? Вы о чем? Кто хотел пособолезновать пришли на похороны, близкие рядом. Кому прийдет в голову звонить?
Гость623500
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Старость-не очень весёлая вещь. Если есть рядом поддержка без всяких"если",старость красивее не становится,но,в ней нет тоски.Желаю мужества супруге Андрея Васильевича(теперь уже вдове).Может,её хоть как то утешит всенародная любовь к её почившему мужу.Держитесь!
Гость620442
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День назад вы писали обратное: возможно,есть наследники,возможно,Мягков написал завещание не на любимую жену и возможно,она не получит наследство,если докажут,что причастна к его смерти!!! У кого-то из вас хватило ума написать этот бред день назад! А сегодня вы пишите о их большой любви.
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