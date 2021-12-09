Гематомы, кровоизлияние в мозг и смерть: Панина втянули в страшную историю

18 ноября произошло нападение на бывшего заместителя министра энергетики России Леонила Тропко. 69-летнего мужчину избили у подъезда его дома.
После произошедшего пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. Он две недели провел в больнице с кровоизлиянием в мозг и гематомами на теле. Однако спасти бывшего чиновника не удалось, он умер.
В произошедшем правоохранители подозревают приятеля проживающего в Испании российского актера Алексея Панина Глеба Нейжмака-Иорданского. Он задержан и уже признал свою вину в содеянном.
Момент нападения на бывшего замминистра сняли камеры наружного видеонаблюдения у подъезда. Видеоролик уже опубликован в открытом доступе в соцсетях, пишет Пятый канал.
На кадрах видно, что Тропко выходит на улицу с собакой, как вдруг неожиданно на него нападет посторонний и бьет его по голове.
По данным СМИ, бывший замминистра жил в одном подъезде с другом Панина. Чиновник попросил соседа не подкладывать камень под дверь, после чего получил в ответ жестокую агрессию. Обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются сейчас правоохранительными органами.
Актер Глеб Нейжмак-Иорданский является близким другом актера Алексея Панина и шоумена Прохора Шаляпина.