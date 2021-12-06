"Хочу": Лазарева примчалась к Панину за редким наслаждением

Телеведущая Татьяна Лазарева прилетела в жаркую Испанию. Алексей Панин давно с ней не развлекался.

Артист Алексей Панин получил в Испании вид на жительство и окончательно там обосновался. Мужчина утверждает, что Европа гораздо комфортнее для него, чем родная страна. Брюнет бы с удовольствием поменял гражданство на другое, но пока такой возможности у него нет.

Ведущая Татьяна Лазарева тоже обзавелась недвижимостью в Испании. Много лет она пытается жить на два государства. Летом она составила Алексею Панину компанию в приятной обстановке. Они даже сделали совместный кадр, хвастаясь трепетной встречей. Однако идиллия длилась недолго — звезда собрала вещи и полетела назад в Россию.

Теперь же стало известно, что Алексей Панин и Татьяна Лазарева снова вместе — в одной стране. Теледива опубликовала в "Инстаграм" ролик, где сидит на улице возле дерева. Выяснилось, что артистка примчалась в Испанию за редким наслаждением.

"Я хочу сидеть и наслаждаться на солнышке на фоне апельсинов", — поделилась с фанатами импозантная блондинка.

Пока Алексей Панин и Татьяна Лазарева еще не объединились под ласками теплого воздуха, но это вполне может произойти в ближайшее время. Все-таки они соотечественники, коллеги и достаточно близкие товарищи. У звезд похожи даже истории с переездом: и он, и она забрали на чужбину своих дочерей.