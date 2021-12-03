Дочери Паниной вынесли суровый приговор: Смерть

Алексей Панин старается держать своих подписчиков в курсе всего, что происходит с ним и его наследницей в Испании. Актер часто выкладывает "сторис" и публикует посты, сопровождая их счастливыми фотографиями.
Однако на этот раз снимок оказался не таким радостным. Дело в том, что на нем была запечатлена дочь артиста. Она выглядела совсем уставшей и многие решили, что ей не нравится, что отец ее фотографирует.
"Алексей Панин крайне отличается в методе воспитания своей дочери. Фотосессии, которые девочке, возможно, не приносят удовольствия, могут привести к плачевным последствиям. Девушка может стать ранимой, агрессивной, а то и вовсе замкнуться в себе и отстраниться от обсуждающих лиц общественности. Но самое печальное в том, что будущего мужа Нюся будет искать по образу своего отца", – поделилась комментарием для корреспондента "Дни.ру" Ирен Таро.
Специалист также дал девочке небольшую характеристику. Он объяснил, почему она экспериментирует со своей внешностью и иногда может выглядеть подавленной.
"Нюся Панина имеет 13 аркан таро, этот аркан – Смерть. Человек с таким арканом может влиять разрушающе как на себя, так и на свое окружение. Энергии этого аркана в негативном аспекте будут проявляться так, что девушка может замкнуться в себе, станет носить темную мешковатую одежду и впадать в депрессивное состояние. Кроме этого, пример поведения для дочери задает ее отец. Девушка неосознанно многое повторяет за Паниным, чему он очень доволен", – неутешительный прогноз от эксперта.