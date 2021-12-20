"Он – тот самый": Порвавшая с мужем Лазарева похвасталась новым супергероем

Летом 2021 года телеведущая рассказала о разводе с Михаилом Шацем. Блондинка призналась, что сама решила поставить точку в отношениях после длительного употребления антидепрессантов. Теперь Татьяна Лазарева ведет откровенные беседы с поклонниками в "Инстаграм". Звезда раскрывает личные подробности о своей жизни и поднимает злободневные темы.
Оказалось, артистка вовсе не страдает от одиночества и имеет надежную поддержку в любой ситуации, где бы ни находилась. "Я хотела бы сказать, что вот у меня всегда в голове, или рядом, или далеко, есть человек, к которому я могу обратиться с вопросом и получить ответ, который будет для меня значимым и важным", — поведала знаменитость.
Ведущая не выдала секрет, кто именно стал для нее новым супергероем. Однако намекнула, что им может быть и выдуманный друг. "А у вас есть такой человек? Когда вы поняли, что он – тот самый?" — поинтересовалась у фанатов Татьяна Лазарева.
Напомним, телезвезда поразмышляла о кончине известной писательницы Ани Медии, которая сгорела от рака. Татьяна Лазарева выразила свои соболезнования. "В таких случаях раньше говорили – отмучилась. Я бы сказала – устала и ушла делать выводы", – написала в личном блоге артистка.