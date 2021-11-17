"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду

Алексей Панин любит удивлять людей. Психолог Павел Пономарев рассказал о причинах такого странного поведения звезды.

Алексей Панин живет в Испании вместе с дочкой Аней. Своим подписчикам в "Инстаграме" он активно демонстрирует, что с ним происходит за границей. Часто его развлечения шокируют поклонников. Так, на днях артист посетил кафе, в котором готовили сахарные десерты в виде мужских и женских гениталий. Он попробовал одно из блюд и остался доволен.

"Актера тянет не на десерты, а на эпатажные акции, которые дадут возможность для сообщений в СМИ о нем. Скорее можно говорить об акции, которая дает повод наполнить информационную ленту. Мы же ничего не знаем о том, какие десерты актер ест ежедневно. Уверен, что дома места десерту отведены обычные печенья, т.к. он воспитывает ребенка", – заявил Павел Пономарев.

По мнению эксперта, актер своим поведением лишь пытается привлечь к себе внимание, а в повседневности ведет более спокойный образ жизни. Во-первых, потому что он часто находится со своим ребенком, а во-вторых, не перед камерами ему эпатировать не нужно.

"В психологии есть психологические тесты, которые дают информацию о психических склонностях в обход сознания и воли человека. В данном случае, актер сознательно выбирает десерты в виде мужских и женских гениталий, что больше говорит о его желании нарушать некие законы традиционного общества и о чувстве юмора", – подытожил психолог.