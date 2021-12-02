Истосковавшаяся по мужской ласке Энистон решила вернуться к бывшему

Уставшая быть одна Дженнифер Энистон собралась возобновить отношения с Джоном Мейером. Друзья звезды Голливуда этим обеспокоены.



Актриса заверила подруг, что певец, у которого сложилась репутация сердцееда, очень изменился после их расставания. Но ее приятельницы в этом сомневаются.

Известно, что Дженнифер Энистон решила начать общаться с экс-возлюбленным в этом году после того, как ей наскучило одиночество. По некоторым данным, артистка захотела развлечься, а Джон показался ей подходящим кандидатом для этого.

У исполнителя есть качества, которые знаменитость ценит в мужчинах — чувство юмора, уверенность в себе и другие. Но, судя по всему, она забыла, что в донжуанском списке Мейера было довольно много женщин, в том числе и звезд.

Но ни один из романов певца не завершился свадьбой. Дело в том, что в свои 44 года Мейер ни разу не был женат, нет у него и детей. Дженнифер Энистон ранее уверяла СМИ, что они разошлись с музыкантом на хорошей ноте и всячески поддерживают друг друга.

Подруги актрисы уверены, что экс-бойфренд ей не пара. Ведь исполнитель всегда говорил, что ему нравятся молодые девушки. А Дженнифер Энистон уже 52 года, хотя она выглядит великолепно для своего возраста.