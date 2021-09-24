Дженнифер Энистон сделала заявление о романе с партнером по сериалу "Друзья"

Дженнифер Энистон отреагировала на слухи об интрижке с коллегой Дэвидом Швиммером.



Серил "Друзья" остается одним из любимых фильмов миллионов зрителей по всему миру. Личную жизнь его героев обсуждают по сей день.

Поклонники хотели бы видеть Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера вместе не только в кино, но и в реальной жизни. Недавно сам актер подлил масла в огонь, заявив в интервью, что во время съемок первых сезонов ситкома был влюблен в коллегу.

Затем в издании Closer появилась информация, что у звезда Голливуда было свидание. Говорилось о том, что после участия в спецвыпуске Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер снова начали общаться. Также инсайдеры сообщили, что артисты стали переписываться, передает РИА ФАН.

Поговаривали, что в августе актер якобы прилетел в Лос-Анджелес к коллеге. По слухам, они общались, пили вино и гуляли по виноградникам Дженнифер Энистон. Звезда отреагировала на все домыслы. Она заявила, что это самый смешной слух и опровергла сплетни о романе с артистом. Ранее и представитель Дэвида Швиммера опроверг его якобы любовные отношения с коллегой.

52-летняя Дженнифер Энистон сейчас свободна. Она надеется найти вторую половинку. Она не скрывает, что открыта для новых романов.

