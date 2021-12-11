"Руки не опускай": Восторженного Панина засняли в объятиях мужчины

Алексей Панин рассказал о новом увлечении.

Артист поделился с подписчиками радостной новостью – он решил заняться боксом. Алексей давно рассказывал, что смотрит бои и ему нравится этот вид спорта, теперь Панин решил попробовать себя в роли бойца. Он рассказал, что сходил на первое занятие, которое привело его в восторг.

Алексей выложил фото в объятиях сильного мужчины – своего тренера по боксу Карена Линевича. Подписчики поддержали артиста, сказав, что у него все получится. "Леша, ты справишься! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы ребята. Удачи вам во всем", "А с кем бой будет?", "Красавчик", "Удачи, начинать заниматься боксом никогда не поздно", "Видела Вас пред тренировкой, успехов в боксе", "Кого на бой вызовешь?", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что друг Алексея Панина Глеб Нейжмак-Иорданский напал на бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. Пострадавший скончался через две недели после избиения. Нейжмак-Иорданский признал вину, он задержан, обстоятельства выясняются. Сообщается также, что возможной причиной смерти стали последствия коронавируса, а травмы только усугубили ситуацию.