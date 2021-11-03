В крови и в наручниках: вид истерзанной Бритни Спирс ужаснул народ

В минувшие выходные в Америке широко отмечали Хэллоуин. Для этого праздника многие звезды приготовили себе устрашающие образы. Не осталась в стороне и Бритни Спирс, и певице определенно удалось переплюнуть многих.
Свой праздничный образ блондинка показала на странице в "Инстаграме". Певица опубликовала серию снимков, на которых она лежит на полу и изображает мертвую. Бритни облачена в шелковое платье-комбинацию и туфли на высоких шпильках. Ее запястья скованы наручниками, на лице, руках и шее – следы ударов и страшные кровоподтеки. Даже если вместо настоящей крови была использована краска, вид получился по-настоящему ужасающим.
Спирс сопроводила жуткие снимки загадочным комментарием. Певица рассказала, что девушка, запечатленная на фото, прибыла домой под утро после посиделок с подругами. Позже соседка нашла ее на полу в таком виде. Кто мог сделать с ней подобное – неизвестно.
После Бритни призналась, что она сделала эту инсценировку специально для Хэллоуина. После 13 лет нахождения под опекой женщине захотелось повеселиться по полной. Впрочем, далеко не все поклонники поняли такое веселье. Многие пришли в настоящий ужас от вида истерзанной женщины с кровью на лице, валяющейся на полу.
Напомним, что Бритни Спирс лишь недавно освободилась от опеки отца и теперь ее мечта о том, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью очень близка к осуществлению.
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