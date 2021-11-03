Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Среда
3 ноября
Лента новостей
04:23
Илларионов день: что нельзя делать 3 ноября
02:39
В крови и в наручниках: вид истерзанной Бритни Спирс ужаснул народ
00:03
"Шлепни по заднице и вперед!": режиссер приказывал актрисе "Игры престолов" кусать грудь партнерши
21:55
"Отлично смотритесь!": довольный Агутин прильнул к пышногрудой блондинке
21:14
Политолог Литвинов о Зеленском и газовом вопросе: Ему придется принять любые условия
20:43
Жительница Подольска пырнула ножом в лицом своего сожителя
20:27
Сделавший карьеру в Голливуде Невский назвал главную ошибку российских актеров
20:20
Комки под глазами и перекошенное лицо: Боня унизила бывшую Тимати
20:16
В подмосковном Королеве задержали подозреваемого в убийстве полковника МВД
19:56
В Свердловской области при пожаре погибли двое детей
19:39
Четыре иска сразу: у вдовы Грачевского требуют огромные деньги
19:30
В Подмосковье поймали мужчину за попыткой вывезти труп в тележке
19:12
"Порвалась": жена Григорьева-Апполонова не смогла прерваться и попросила презерватив
19:07
В Самаре обнаружили привязанный к лодке труп
19:00
"Я хохотал": Размазавшему Пугачеву по стенке Соседову влепили оплеуху
19:00
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
18:53
В массовом ДТП в Кузбассе пострадал ребенок
18:49
"Оставшиеся годы": заговорили о прощальном послании Волочковой
18:46
Скандал с участием Бузовой докатился до Минкультуры
18:31
"Недоумок и шут гороховый": политолог Бернардини о новых санкциях Зеленского
18:07
"Отводил в сторону": Немоляева заявила о скрытой связи с Рязановым на киносъемках
18:05
"Это ее цель": Меган Маркл метит в президенты США
17:30
"На парад ЛГБТ будем ходить": что происходит на ТНТ
17:14
Шум в ушах и мошки перед глазами: что ждет больную Волочкову
17:12
"Возникал вопрос: "А что с ней делать?": Авербух о знакомстве с 15-летней Арзамасовой
16:55
Эксперты в сфере строительства оценил перспективы снижения цен на жилье в России
16:49
Машков о связи Табакова с Прокловой: Мы их берегли
16:22
"Ковыряет то, куда не положено лезть": Корчевников шесть лет преследует известного актера
16:18
Сияющий Лазарев показал уникальные кадры с детьми
16:17
"Слезы градом": Стало известно об уходе знаменитой певицы
15:52
Вывалившая голую грудь Семенович вызвала оторопь: Стул прогнулся
15:49
Шашлык на мангале – два оригинальных рецепта
15:38
Страна, которой больше нет: почему жители Донбасса не хотят возвращаться на Украину
15:37
Обиженный Васильев рассказал об отношениях с Добронравовым и уходе из "Сватов": все обрыдло
15:28
"Есть чему поучиться": Как живет единственная жена Дмитрия Нагиева
15:17
Пусть новая молодая жена его хоронит: дочь и внуки отказались проститься с умершим Кирилловым
15:11
Звезда "Дома-2" вышла из себя после слухов о разладе с мужем: Ходят где попало!
15:04
Принц Гарри решил раздавить собственного отца
14:52
Китай не признал лидерства США в вопросах изменения климата
14:43
Снимок выпивающей Меган Маркл разбил вдребезги утверждения о ее гадкой натуре
14:38
Решетова вульгарно раскорячилась в публичном месте
14:37
Губерниев сделал признание после громкого скандала с Бузовой: Замутим с ней!
14:30
Цены на новостройки в Москве возросли на почти 70% за три года
14:24
Житель Кургана пытался украсть светильники на городской набережной
14:22
В Кремле ответили на вопрос о переброске российских войск на границу с Украиной
14:19
"Асексуально!": Соседов высказался о бесстыдной голой провокации с участием 59-летней Спиваковой
14:00
Утяшева опустилась после грязной разборки с Кабаевой
13:49
Зеленский ввел новые санкции против России
13:46
Похоронивший жену Шаляпин взвыл от новой потери: Так легко обрывается жизнь
13:42
"Браво!": Плюнувший на пандемию Крутой закатил пирушку с внебрачным сыном
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Надавила на генпрокурора": Пугачева потребовала уголовной ответственности для зарвавшегося Разина
Выставленная из театра Бузова накинулась на руководство МХАТа: Чтобы очернить меня?
"Совершила тупой поступок": Гузеева о мотивах имитировавшей исчезновение Светличной
Пусть новая молодая жена его хоронит: дочь и внуки отказались проститься с умершим Кирилловым
Ургант высмеял униженную Бузову: Нужно открыть свой театр!
"Страшная невозможно": 62-летняя Гузеева после ковида стала безобразной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
В крови и в наручниках: вид истерзанной Бритни Спирс ужаснул народ

В крови и в наручниках: вид истерзанной Бритни Спирс ужаснул народ

Избавившаяся от опеки отца Бритни Спирс, кажется, решила "оторваться" за все потерянные годы.
прочитано 281 раз

В минувшие выходные в Америке широко отмечали Хэллоуин. Для этого праздника многие звезды приготовили себе устрашающие образы. Не осталась в стороне и Бритни Спирс, и певице определенно удалось переплюнуть многих.

ПО ТЕМЕ

Отец Бритни Спирс получил новый удар

Оголившая истощенные телеса Бритни Спирс шокировала народ

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Свой праздничный образ блондинка показала на странице в "Инстаграме". Певица опубликовала серию снимков, на которых она лежит на полу и изображает мертвую. Бритни облачена в шелковое платье-комбинацию и туфли на высоких шпильках. Ее запястья скованы наручниками, на лице, руках и шее – следы ударов и страшные кровоподтеки. Даже если вместо настоящей крови была использована краска, вид получился по-настоящему ужасающим.

Спирс сопроводила жуткие снимки загадочным комментарием. Певица рассказала, что девушка, запечатленная на фото, прибыла домой под утро после посиделок с подругами. Позже соседка нашла ее на полу в таком виде. Кто мог сделать с ней подобное – неизвестно.

После Бритни призналась, что она сделала эту инсценировку специально для Хэллоуина. После 13 лет нахождения под опекой женщине захотелось повеселиться по полной. Впрочем, далеко не все поклонники поняли такое веселье. Многие пришли в настоящий ужас от вида истерзанной женщины с кровью на лице, валяющейся на полу.

Напомним, что Бритни Спирс лишь недавно освободилась от опеки отца и теперь ее мечта о том, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью очень близка к осуществлению.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Dave Starbuck / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 02:39 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Порвалась": жена Григорьева-Апполонова не смогла прерваться и попросила презерватив

Семья порезвилась в Турции
Шоу-бизнес

"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим

Певица устроила вечеринку для дочки
Шоу-бизнес

Машков о связи Табакова с Прокловой: Мы их берегли

Актер ответил откровенно
Шоу-бизнес

Убийцу КВН закрыли после громкого гей-скандала

Шоу "Игра" приостановлено

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек
Путин пообещал россиянам лекарство от коронавируса: В ближайшее время
За сутки в России ковид выявили у 40 402 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

Жительница Подольска пырнула ножом в лицом своего сожителя
В Свердловской области при пожаре погибли двое детей
Житель Кургана пытался украсть светильники на городской набережной
В Новосибирске возбудили дело после падения трех человек в кипяток
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+