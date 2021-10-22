Отец Бритни Спирс получил новый удар

Много лет знаменитая американская певица находилась под опекой своего отца и при этом очень страдала. В ее поддержку поклонники даже организовали целое движение с хештегом "FreeBritney". Сестра знаменитости – Джейми Линн сразу поддержала это движение. Теперь оказалось, что дело не только в солидарности с Бритни Спирс – у младшей дочери тоже есть серьезные претензии к отцу.
Джейми Линн готовится выпустить книгу под названием "То, что я должна сказать", и это определенно новый удар для Джеймса Спирса. Женщина намерена всем рассказать о том, как она пострадала от собственного родителя – об этом сообщил телеграм-канал "Super.ru". Сестра Бритни забеременела в 16 лет, и тогда ей пришлось пройти настоящий ад.
Родители не позволяли Джейми рожать, убеждали ее сделать аборт и не губить свою карьеру, а потом отобрали телефон и даже запретили общаться с друзьями. Тогда девушка сильно поссорилась с отцом. При этом от самой Бритни Спирс происходящее с сестрой тщательно скрывалось.
Примечательно, что позже родители Джейми изменили свое мнение, но не без влияния корыстных мотивов. Молодой женщине позволили родить, а эксклюзивную информацию о пополнении в звездной семье продали журналу "ОК!" за миллион долларов. Вскоре после родов сестра Бритни появилась на обложке журнала с новорожденной дочерью на руках.
Напомним, что сама Бритни Спирс лишь недавно освободилась от опеки отца, чему певица несказанно рада.
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