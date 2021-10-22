Оголившая истощенные телеса Бритни Спирс шокировала народ

39-летняя поп-дива обнародовала в своем инстаграм-аккаунте домашнее видео. На кадрах певица предстала с распущенными волосами, в ярком топе и белых мини-шортах.
Бритни Спирс показала танцевальные движения, продемонстрировав свою фигуру. Надо сказать, что артистка заметно похудела и подтянула животик. "Ради всего святого, теперь я вижу изменения в своем прессе!", – эмоционально прокомментировала собственный пост звезда.
Фанаты по=достоинству оценили результат стараний Бритни Спирс. Они восхитились ее упорству. Некоторые отметили, что исполнительница вдохновляет их силой и интересом к жизни. Все сошлись во мнении. что певица в прекрасной форме.
Напомним, ранее знаменитость поделилась снимком топлес и взволновала поклонников. На снимке Бритни Спирс показана в полный рост спиной к камере. Артистка позировала с небрежно собранными волосами топлес и на каблуках.
Как писали "Дни.ру", некоторое время назад певица сообщила о долгожданной помолвке с возлюбленным Сэмом Асгари. Она наконец-то сможет создать семью, о которой давно мечтала. А недавно Бритни Спирс с женихом шокировали новостью о прибавлении.
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