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Шоу-бизнес
Свершилось: Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Свершилось: Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Много лет Бритни Спирс мечтала о том, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью, и ее мечта почти сбылась.
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В Лос-Анджелесе прошло очередное судебное заседание по громкому делу Бритни Спирс. Решением суда Джеймс Спирс был отстранен от опеки над 39-летней дочерью. Временным управляющим финансовыми делами Бритни Спирс был назначен бухгалтер Джон Забел – замену выбрала сама певица вместе со своим адвокатом.

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Главная героиня резонансного дела на заседание не явилась, так как суд ее не вызывал. Вместо певицы присутствовал ее адвокат Мэтью Розенгарт. Юрист подчеркнул, что исполнительница не хочет урегулирования отношений с отцом и мечтает о том, чтобы он исчез из ее жизни – об этом сообщил CNN.

Напомним, что Джеймс Спирс ранее сам подал прошение о прекращении опеки. Считается, что это произошло под давлением общественности, после того, как Бритни выступила в суде и подробно рассказала о тех жестких ограничениях, которым она подвергалась в течение 13 лет.

Полное приостановление опеки над Бритни Спирс произойдет чуть позже – для этого сторонам еще раз нужно будет предстать перед судьей.

Ранее 39-летняя певица сообщила о долгожданной помолвке со своим возлюбленным Сэмом Асгари. После освобождения женщина наконец сможет создать семью, о которой давно мечтала. А недавно Бритни Спирс с женихом шокировали новостью о прибавлении.

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Фото: F. Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 30 сентября 2021, 09:19 Источник: CNN ✓ Надежный источник
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