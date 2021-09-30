Свершилось: Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Много лет Бритни Спирс мечтала о том, чтобы самостоятельно распоряжаться своей жизнью, и ее мечта почти сбылась.

В Лос-Анджелесе прошло очередное судебное заседание по громкому делу Бритни Спирс. Решением суда Джеймс Спирс был отстранен от опеки над 39-летней дочерью. Временным управляющим финансовыми делами Бритни Спирс был назначен бухгалтер Джон Забел – замену выбрала сама певица вместе со своим адвокатом.

Главная героиня резонансного дела на заседание не явилась, так как суд ее не вызывал. Вместо певицы присутствовал ее адвокат Мэтью Розенгарт. Юрист подчеркнул, что исполнительница не хочет урегулирования отношений с отцом и мечтает о том, чтобы он исчез из ее жизни – об этом сообщил CNN.

Напомним, что Джеймс Спирс ранее сам подал прошение о прекращении опеки. Считается, что это произошло под давлением общественности, после того, как Бритни выступила в суде и подробно рассказала о тех жестких ограничениях, которым она подвергалась в течение 13 лет.

Полное приостановление опеки над Бритни Спирс произойдет чуть позже – для этого сторонам еще раз нужно будет предстать перед судьей.

Ранее 39-летняя певица сообщила о долгожданной помолвке со своим возлюбленным Сэмом Асгари. После освобождения женщина наконец сможет создать семью, о которой давно мечтала. А недавно Бритни Спирс с женихом шокировали новостью о прибавлении.