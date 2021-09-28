Бритни Спирс с женихом шокировали новостью о прибавлении

Поклонники Бритни Спирс ломают голову над очередной странной выходкой эпатажной певицы.

Недавно знаменитая американская исполнительница и ее жених Сэм Асгари объявили о помолвке, чем очень обрадовали поклонников. А сегодня возлюбленный звезды снял и выложил в своем инстаграм-аккаунте занятное видео, на котором счастливая Бритни Спирс танцует с куклой, напоминающей ребенка.

Влюбленные в шутливой манере сообщили подписчикам о прибавлении в семье и поинтересовались, как им назвать новорожденного. Сама певица, демонстрируя свою радость, даже поцеловала игрушечного ребенка, что немало шокировала публику.

Влюбленные не объяснили подписчикам, есть ли у видео какой-то подтекст или же это была просто шутка. Как сообщил Пятый канал, поклонники певицы заподозрили, что странный ролик как-то связан с опекунством Бритни, от которого она скоро избавится. Ранее блондинке запрещали иметь детей, но она неоднократно говорила о своем желании создать семью.

Напомним, что о помолвке певицы и фитнес-тренера стало известно в середине сентября. Пара вместе уже пять лет, но стать настоящей семьей возлюбленные смогут лишь после того, как Бритни окончательно выйдет из-под опеки отца.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, какую сумму жених Бритни Спирс потратил на эксклюзивное кольцо для своей звездной невесты.